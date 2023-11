Metropole je spoznal, lepo in malo balkansko Ljubljano še bo

V nadaljevanju preberite:

Nemanja Motika je k Olimpiji prestopil s slovesom zelo nadarjenega napadalca, ki se je nogometno izobraževal pri velikanih, berlinski Herthi, münchenskem Bayernu in beograjski Crveni zvezdi. Star je komaj 20 let, a so bila pričakovanja navijačev velika. V novem okolju se še ni povsem znašel, toda iz tekme v tekmo postaja močan adut zeleno-belih. Na klubski lestvici strelcev je pred njim le Rui Pedro. Oba sta bila strelca na zadnji ligaški tekmi, kot Portugalec pa tudi mladi Srb velja za močnega aduta v peklenskih tekmah tega tedna, četrtkovi evropski proti Lillu in nedeljski prvenstveni v Ljudskem vrtu proti Mariboru. Katera je zahtevnejša?