Ne le evropska pomlad, Jana in Benija zanima tudi Manchester

V nadaljevanju preberite:

Skupinski del lige prvakov je končan, zadnji večer se je razpletel brez večjih presenečenj, tudi Paris St. Germain se je skozi šivankino uho izvlekel v izločilne boje. Teh težav nista imela Benjamin Šeško in Jan Oblak, Leipzig in madridski Atletico sta z zanesljivima zmagama končala skupinski del in v ligi prvakov upravičeno merita na odmeven izid.

Tako Leipzig kot madridski Atletico si za predstave v skupinskem delu zaslužita visoko oceno. Vzhodnonemški prvoligaš je imel že pred zadnjo zmago (2:1) proti Young Boys iz Berna zagotovljeno napredovanje in drugo mesto v skupini, zato so priložnost dobili tudi mladi fantje nemške zasedbe. Mesto v začetni enajsterici je tokrat dočakal tudi Šeško in trenerju Marcu Roseju znova dokazal, da mu mesto ni na klopi, temveč v udarni postavi rdečih bikov.

Že v šesti minuti je Šeško prvič slavil po lepem strelu v spodnji vratarjev kot, a je njegovo slavje pokvaril VAR, ki je pokazal, da je bil Radečan tokrat za nekaj centimetrov prehiter. Reprezentančni golgeter se ni pustil zmesti, v 51. minuti je po podaji Benjamina Henrichsa lepo izkoristil prostor in s strelom pod prečko potrdil svoj drugi gol v ligi prvakov. Tokrat je bil nemočen tudi video sodnik.

Koga vse lahko za nasprotnika dobita Atletico in Leipzig? Zakaj je bil zvezdnik Griezmann letos v ligi prvakov še bolj motiviran? Kakšen rekord je v sredo zvečer postavil Atletico? Preberite v nadaljevanju.