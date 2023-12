Razpoloženi Šeško v polno, Zvezda klonila proti prvakom

Nogometaši Leipziga so v 6., zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov v skupini G gostili Young Boys in zmagali z 2:1. Leipzig si je že pred tem priigral napredovanje v osmino finala, tako kot branilec naslova Manchester City, ki je v gosteh pri Crveni zvezdi slavil s 3:2.

V skupini G je bilo vse odločeno že pred zadnjim krogom. Leipzig, pri katerem sta začela tako Benjamin Šeško kot Kevin Kampl, je zadel že v peti minuti, a je bil strelec Šeško za malenkost v prepovedanem položaju. Pozneje so gledalci gledali bolj ali manj izenačeno igro brez priložnosti.

V 51. minuti pa je v kazenskem prostoru do žoge spet prišel Šeško, se otresel svojega čuvaja in žogo poslal pod prečko za 1:0, kar je bil drugi gol mladega Slovenca, ki je igral do 74. minute, v skupinskem delu. Že v naslednjem napadu so Švicarji izenačili prek Ebrime Colleyja, toda Emile Forsberg je v 56. minuti po podaji Kampla Nemcem priigral zmago.

Odpisana Crvena zvezda je gostila stoodstotni Manchester City. Angleži so zaigrali od začetka brez svojih prvokategornikov, kljub temu pa povedli v 19. minuti, ko je zadel 20-letni debitant Micah Hamilton, pred šestimi leti še pobiralec žog. Dvajsetletni Norvežan Oscar Bobb je v 62. minuti podvojil prednost Cityja. In-Beom Hwang je v 76. minuti zmanjšal zaostanek Beograjčanov, Kalvin Phillips pa je z bele pike v 85. minuti zadel za 3:1. Aleksandar Katai je v sodniškem dodatku postavil končni izid.

Tretjeuvrščeni iz skupin bodo igrali v kvalifikacijah za osmino finala evropske lige. To so že Feyenoord, Young Boys, Lens, Galatasaray, Braga in Benfica.

Crvena zvezda – Manchester City 2:3

Leipzig – Young Boys 2:1

