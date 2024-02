Nekdanji sodnik, Španec, je bil jasen: Razveljaviti Šeškov gol je bila norost!

Prvi dvoboj osmine finala lige prvakov med Leipzigom in madridskim Realom je že v 2. minuti sprožil polemike, ki se tudi po tekmi niso umirile. V ospredju je bil odlični slovenski napadalec in vzhajajoča zvezda svetovnega nogometa Benjamin Šeško. Njegov gol je glavni sodnik, Bošnjak Irfan Peljto, razveljavil zaradi nedovoljenega položaja. Toda mnenja o tem, ali je bil ofsajd ali pa je šlo za prekršek nad Realovim vratarjem Andrijem Luninom (oviral ga je Benjamin Henrichs), so bila deljena.

Presenetljivo najbolj odločen pri tem, da bi gol moral biti priznan, je bil Španec, nekdanji sodnik Mateu Lahoz.

»Norost je bilo razveljaviti gol. To ni nogomet,« je povedal nekdanji sodnik in strokovni komentator pri Movistar. »Na igrišču si lahko zmeden kot športnik, a VAR je za takšne stvari. Moramo biti pošteni, če bi se to zgodilo španskemu moštvu, bi dvignili roke na glavo,« je še jasno dodal. Velja dodati, da sta bila VAR sodnika Nizozemca.

Trener Reala Carlo Ancelotti je položaj videl takole: »Razumem, da je bil razveljavljen, ker je šlo za poseg v vratarja, igralec je potiskal Lunina in mislim, da je bil precejšen ofsajd, jasno.«

Leipzigov trener Marco Rose je imel nasprotno mnenje. »Ni bil ofsajd ali prekršek, bil je gol.«

Za nekdanjega sodnika Antonia Mateua Lahoza ni bilo nobenih dvomov o tem, ali je bil Šeškov gol regularen. FOTO: David Klein/Reuters

Šeško med najboljšimi

»Priložnosti so bile, izboljšati je treba le učinkovitost,« je po tekmi zamujenih priložnosti in brez omembe spornega trenutka povedal najnevarnejši fant pri Leipzigu Šeško. Slovenec je bil vseskozi nevaren pred madridskimi vrati, v katerih je blestel izjemno razpoloženi Ukrajinec Lunin. Petindvajsetletni ukrajinski reprezentant je bil nerešljiva uganka za Šeška in druge domače igralce.

Pri španskem dnevniku Marca so 20-letnemu Šešku za igro dali dve zvezdici, kolikor so jih prejeli še Lukas Klostremann, David Raum, Dani Olmo in Xavi Simons. Ob Luninu je pri Realu tri zvezdice dobil mož odločitve Brahim Diaz. V slogu Lionela Messija je dosegel izjemen gol. Vinicius ml. je zadel še vratnico.