Real Madrid in Manchester City za velik korak bližje četrtfinalu

Nogometaši Leipziga s slovenskima adutuma Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom so na prvi tekmi osmine finala lige prvakov doma izgubili proti madridskemu Realu z 0:1 (0:0). V drugem dvoboju večera je branilec naslova Manchester City v Københavnu slavil zmago s 3:1 (2:1).

Tekma v Leipzigu se je začela precej dinamično predvsem z domače stran. Šeško je že v drugi minuti z glavo zatresel Realovo mrežo, a so sodniki po pregledu posnetka dosodili prepovedan položaj igralca, ki naj bi oviral vratarja.

Slovenski napadalec je kmalu zatem še dvakrat streljal, obakrat je bil na mestu vratar Andrij Lunin. Real je pogrešal poškodovanega angleškega zvezdnika Juda Bellinghama, a je že v uvodu izpeljal nekaj obetavnih akcij.

Šeško je bil vnovič nevaren v 20. minuti, a iztržil le kot. V sicer izenačenem prvem polčasu sta imeli obe ekipi še nekaj (pol)priložnosti, ostalo pa je pri 0:0.

V 49. minuti Real vendarle prešel v vodstvo, potem ko je Brahim Diaz zadel z natančnim strelom z roba kazenskega prostora. Takoj zatem sta imela na drugi strani Dani Olmo in Šeško priložnost za izenačenje, spet pa so Nemci dobili le kot.

V 72. minuti je Vinicius Junior zadel vratnico. V 81. je Xavi Simons najprej poskusil z volejem, nato pa je še Šeško, ki je igral celo tekmo, prišel v še en dvoboj z Luninom, vendar je bil slednji znova uspešnejši, tako kot ob strelu Amadouja Haidare v 85. minuti.

Kevin De Bruyne (v sredini) je zagotovil Manchester Cityju zgodnje vodstvo z 1:0. FOTO: Matthew Childs/Reuters

City brez večjih zapletov

V Københavnu je City silovito začel in po desetih minutah že vodil z 1:0, ko je z diagonalnim strelom zadel Kevin De Bruyne. Njegov soigralec Jack Grealish je moral zaradi poškodbe že po 20 minutah iz igre, eden domačih branilcev pa je malce zatem zatresel prečko lastnih vrat.

Čeprav je bilo vse v domeni Angležev, so Danci izkoristili napako vratarja gostov Edersona, ko je do strela z roba kazenskega prostora prišel Magnus Mattsson in zadel za 1:1. Ob koncu polčasa je City znova prišel do prednosti, ko je iz bližine zadel Bernardo Silva.

Uvod drugega polčasa je bil nekoliko mirnejši, so pa predvsem Angleži še naprej imeli pobudo in več nevarnih akcij. Tudi Erling Haaland jih je imel kar nekaj, a bil neuspešen. V 92. minuti je piko na i postavil Phil Foden, ki je iz bližine zadel po drugi De Bruynejevi asistenci na tekmi.

Povratni tekmi bosta 6. marca.