Nemanja Vidić obupal, novi srbski predsednik bo Dragan Džajić

Nogometna družina v Srbiji bo v torek dobila novega predsednika, potem ko bo Nogometna zveza Srbije (FSS) naposled izpeljala volilno skupščino. Seja skupščine se bo začela ob 14. uri, kandidata za novega prvega moža FSS pa naj bi bila dva – legendarna nogometaša Dragan Džajić in Nemanja Vidić.

Vidić: Bolje, da sem se umaknil

Džajić je veljal v majici Crvene zvezde za enega od najboljših asov v zgodovini nekdanje Jugoslavije (igral je tudi v obdobju slovenske legende Braneta Oblaka), Vidić je osvojil naslov evropskega prvaka v majici Manchester Uniteda in bil nekaj časa tudi kapetan tega slovitega kluba. Toda Vidić se je včeraj umaknil, potem ko je spoznal, da nima možnosti za zmago. Džajića je namreč podprla večina volilnega telesa in neformalno tudi predsednik države Aleksandar Vučić.

Dragan Džajić v igralskih časih. FOTO: Arhiv FSS

Vidić je užival podporo nogometašev, zanj so bili navijači Crvene zvezde in Partizana Delije in Grobari, toda na volitvah prinašajo zmago delegati. »Nisem želel razdvajati srbskega nogometa, pač pa ga združiti. V zadnjih dneh so mi dali številni vedeti, da ne morem uspeti, zato je bolje, da se umaknem,« je zatrdil Vidić.