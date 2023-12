Neymarjevo tridnevno razkošno križarjenje s partiji in koncerti

Neymarjevo uživaško življenje, kadar ni v nogometnem ritmu, je že dolgo znano. Tudi pred novim letom si je slavni nogometaš, ki je trenutno član Al-Hilala iz Riada, zamislil nenavadno zabavo in se je pridružil tisočem potnikom na razkošnem tridnevnem križarjenju od Sao Paola do Ria de Janeira in nazaj.

Brazilec je s seboj povabil nekaj družinskih članov in prijateljev, ki si dajejo duška. Brezskrbno razkošno potovanje zaznamujejo tri zabave, bela, v kostumih in tropska ter koncerti znanih brazilskih pevcev.

Primerna je bila tudi cena za 72-urno druženje z najboljšim brazilskim nogometašem, ki je v obdobju okrevanja po poškodbi in operaciji kolena. Najdražji paket je stal 6000 evrov.

Neymar je že od sredine oktobra na seznamu poškodovanih, ko si je strgal križne vezi na levem kolenu.