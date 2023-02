Oba gola zabila Urugvajca, Jan Oblak zbral šest obramb

Nogometaši madridskih klubov Reala in Atletica so se v 23. kolu španskega prvenstva razšli brez zmagovalca (1:1). Aktualni evropski in španski prvaki so znižali zaostanek za vodilno Barcelono na sedem točk, soigralci Jana Oblaka pa so zadržali četrto mesto, ki kot zadnje vodi v ligo prvakov v naslednji sezoni.

Real je po sijajnem večeru v Liverpoolu sredi tedna tokrat naletel na čvrsto zasedbo Atletica, ki je zasluženo prišla do točke, četudi je od 64. minute igrala z enim članom manj zaradi izključitve Angela Corree.

Oba gola na tekmi sta bila dosežena z glavo, strelca pa sta bila urugvajska nogometaša. Za Atletico je bil v 78. minuti natančen Jose Maria Gimenez, domače pa je do izenačenja pripeljal 18-letni Alvaro Rodriguez v 85. minuti. Oblak je zbral kar šest obramb, njegov kolega pri Realu Thibaut Courtois eno.

Trenerja Diego Simeone in Carlo Ancelotti. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP