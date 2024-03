Odšel je v ZDA in pozabil na soprogo ter hčerki

Z nenavadnim sporočilom na socialnih omrežjih je Shanga Hussain je svojemu soprogu Emilu Forsbergu pripravila neprijetno presenečenje. Nekdanjega soigralca Benjamina Šeška in Kevina Kampla pri Leipzigu, od koder je januarja prestopil k newyorški podružnici »rdečih kril«, je obtožila zanemarjanja.

Obtožila ga je, da odkar je odšel v New York, skorajda nič več ne govorita in ne čuti njegove podpore ter da se z njunima hčerkama Florence in Siena na Švedskem počutijo povsem izolirane, medtem ko je on v ZDA. Nekdanja švedska nogometna reprezentantka je napovedala ločitev in na Instagramu zapisala, da je bilo težko sprejeti takšno odločitev po skoraj 19 let trajajočem skupnem življenju. Obtožbe so presenetile, saj je švedski reprezentant Forsberg veljal za vzornega in odgovornega moža, zaradi česar je bil tudi kapetan Leipziga. Za zdaj se 32-letni švedski reprezentant še ni odzval na obtožbe.