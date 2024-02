Paul Pogba po štiriletni prepovedi »žalosten in šokiran«

Francoski vezist Paul Pogba je pred leti veljal za enega najboljših nogometašev na svetu, v zadnjih sezonah pa so njegove predstave na igrišču močno upešale. Vezist Juventusa je lani septembra dobil začasno prepoved nastopanja, ker so v njegovi krvi našli povišano raven testosterona.

Tudi test vzorca B je potrdil povišan testosteron in Paul Pogba je na italijanskem protidopinškem razsodišču prejel štiriletno prepoved nastopanja. »Sem žalosten, šokiran in zlomljenega srca. Ko se bodo iztekle pravne omejitve, bo resnica prišla na dan. Kot profesionalni športnik ne bi nikoli užival česarkoli, kar bi mi pomagalo na nedovoljen način in tako ogoljufal kolege športnike, navijače in ekipe, za katere sem igral.«

FOTO: Marco Bertorello/AFP

V Pogbajevi krvi so odkrili testosteron, ki ga ni proizvedlo njegovo telo, uživanje testosterona pa je za športnike prepovedano. Njegov agent Rafael Pimenta je sicer dejal, da Pogba nikoli ni želel prekršiti zakona, a je njegov protest naletel na gluha ušesa. Zdaj se za nekdanjega francoskega reprezentanta, ki se je iz Manchester Uniteda k Juventusu vrnil leta 2022, začenja dolga prepoved. Končala se bo septembra leta 2027, ko bo star 34 let, glede na njegove predstave v minulih sezonah je Pogbajeva športna pot vsaj na najvišjem nivoju skoraj gotovo končana.