Prvoligaški tekmi tokrat odplaknil dež

Zaradi snega prestavljeni tekmi državnega prvenstva med Celjem in Koprom ter med Rogaško in Aluminijem niti danes ne bosta odigrani. Tekma Celje – Koper je bila prekinjena v 30. minuti pri izidu 0:0, Celjani pa bodo na njej lovili nove tri točke in povišanje prednosti pred Olimpijo na 10 točk.

Na sporedu bi morala biti danes ob 15. uri, a je močno deževje preprečilo tekmo. Iz Celja so sporočili, da velika količina vode, ki stoji na zelenici, onemogoča regularno izvedbo tekme, zaradi deževja so razmere preslabe tudi v Rogaški, kjer bi morala potekati pomembna tekma za obstanek v 1. SNL z Aluminijem.

Obe tekmi so za danes odpovedali in jih prestavili na jutri, ko bodo v istih terminih kot danes (13.00 v Rogaški in 15.00 v Celju) poskusili znova.