Real Madrid korak pred ostalimi

Prejšnji teden je Združenje evropskih nogometnih zvez (Uefa) izdalo najnovejše finančno poročilo. Po prihodkih v letu 2024 je na prvem mestu španski velikan Real Madrid, sledita mu Manchester City in Paris Saint-Germain. V prvi deseterici je šest klubov, ki nastopajo v angleškem prvenstvu.

Največ prihodkov od vstopnin so prav tako ustvarili galaktiki (185 milijonov evrov) in kar 38 odstotkov več kot leta 2023. Na drugem mestu je PSG, sledi mu londonski Arsenal. Največjo rast napram lani med prvimi dvajsetimi klubi v tovrstnih prihodkih je zabeležil Galatasaray, največji upad pa Barcelona. Manchester United je poročal o največjem poslovnem dobičku, sledita mu Arsenal in madridski Real. Največje izgube pa so zabeležili PSG, Chelsea in Ajax.

Po številu uslužbencev prevladuje Barcelona, ki zaposluje 1781 ljudi, kar je 16 odstotkov več kot v času objave prejšnjega Uefinega poročila. Na drugem mestu po številu zaposlenih je ruski Zenit St. Petersburg.

Podjetja, ki sponzorirajo največ (15 %) nogometnih klubov, se ukvarjajo z igralništvom in stavami, 84 odstotkov vseh sponzorjev pa prihaja iz držav članic Uefe. Po podatkih poročila pet proizvajalcev dresov (Adidas, Macron, Puma, Nike in Joma) opremlja 61 % nogometnih klubov, največ prihodkov od prodaje dresov pa je beležil Real Madrid.

Chelsea z najdražjo ekipo

Uefino poročilo je Chelseajevo letošnje moštvo prepoznalo kot najdražjo ekipo v zgodovini, vredno okoli 1,656 milijonov evrov. Na drugem mestu je Manchester City, ki v tej sezoni nastopa slabše od pričakovanj, z ekipo, vredno 1,294 milijonov evrov.

V poročilu so predstavljeni tudi finančni izidi držav kot skupek vseh klubov, ki igrajo v prvih državnih prvenstvih. Slovenski klubi so skupaj ustvarili 26 milijonov evrov prihodkov, 2, 2 milijona evrov prihodkov od vstopnic in osem milijonov in pol evrov prihodkov od Uefe. Deset odstotkov sponzorjev klubov, ki so v sezoni 2023/2024 igrali v 1. SNL, je bilo tujih podjetij.