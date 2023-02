Real pokazal moč, na 0:2 odgovoril s petimi goli

Derbi lanskih finalistov lige prvakov iz Pariza je več kot upravičil pričakovanja nogometnih sladokuscev. V prvi tekmi osmine finala so na kultnem štadionu Anfield nogometaši Liverpoola in Real Madrida dosegli sedem golov, zmage s 5:2 pa so se veselili gostje iz Španije, ki so zaostajali z 0:2.

Darwin Nuñez je zadel že v četrti minuti. FOTO: Paul Ellis/AFP

Prvi polčas je bil spektakularen in je prinesel štiri zadetke, za dva sta bila kriva vratarja Thibaut Courtois in Alisson Becker, ki sta zagrešila začetniški napaki za zadetka Mohameda Salaha (14. minuta) in Viniciusa Juniorja (36.). Spretno pa sta ju ukanila Darwin Nuñez (4.) in spet omenjeni Brazilec Vinicius (21,). Ekipa trenerja Jürgna Kloppa je po 14 minutah imela vodstvo z 2:0, vendar so se branilci naslova, ki so ostali brez poškodovanega Davida Alabe, hitro vrnili v igro.

Mohamed Salah je izkoristil napako Thibauta Courtoisa. FOTO: Paul Ellis/AFP

V nadaljevanju pa šok za domače, ki so igrali napadalno, a imeli prepustno obrambo. Neovirani Eder Militao je po treh minutah s strelom z glavo iz bližine poskrbel za popoln preobrat, v 56. in 67. minuti pa je v polno zadel še veteran Karim Benzema in poslal resno sporočilo tekmecem, da se Real ne bo zlepa odrekel naslovu.

Vinicius Junior je dosegel prvi gol za Real Madrid. FOTO: Phil Noble/Reuters

Na drugi tekmi sta se merila prvak evropske lige Eintracht in vodilno moštvo italijanske serie A Napoli, slednjemu je vodstvo pristreljal vroči Nigerijec Victor Osimhen (40.). Za Napoli je pred tem 11-metrovko zapravil Gruzijec Khvicha Kvaratskhelia. Pri Nemcih je bil v drugem polčasu izključen Randal Kolo Muani, vodstvo gostov pa je v 66. minuti podvojil Giovanni Di Lorenzo po podaji Kvaratskhelie. Povratni tekmi bosta 15. marca.

Alisson Becker je podaril zadetek Viniciusu Juniorju. FOTO: Paul Ellis/AFP