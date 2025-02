Ronaldova znamka dosegla rekordno vrednost

Portugalski inštitut za upravo in trženje (IPAM) je objavil raziskavo, v kateri so odkrili, da je blagovna znamka portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda vredna 850 milijonov evrov. Ronaldova znamka CR7 je bila leta 2011 vredna 24,5 milijona evrov, od leta 2020 pa je zabeležila 325-odstotno rast.

Bo igral tudi na mundialu 2026?

Kot ugotavljajo raziskovalci, je na rekordno vrednost podjetja vplivalo 28 dejavnikov. Ti so razvrščeni v šest kategorij: prihodki, mediji, družbena omrežja, dosežki, družbeni vpliv in učinek. »Cristiano Ronaldo je veliko več kot le nogometaš; je globalna blagovna znamka, ki odraža odličnost, inovativnost in vpliv na različnih področjih javnega življenja,« je rast vrednosti Ronaldove blagovne znamke komentiral Daniel Sa, izvršni direktor IPAM.

Inštitut je ugotovil, da 40-letnik zasluži okoli 200 milijonov evrov letno pri klubu Al Nassr in dodatnih 150 milijonov evrov zaradi oglaševalskih pogodb s podjetji, kot so Nike, Tag Heuer in Louis Vuitton. Avtorji raziskave so napovedali nadaljnjo rast vrednosti znamke. K temu bi pripomoglo morebitno Portugalčevo podaljšanje pogodbe s Al Nassr, njegov napredek na različnih družbenih področjih in možnost udeležbe na svetovnem prvenstvu leta 2026.