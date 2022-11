Belgijci, Hrvati, Nemci in Španci želijo ubežati usodi Argentincev

Poraz Argentine, poleg Brazilije in branilke naslova Francije morda celo glavnega favorita za končno zmago na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, je za nogometne velesile dobrodošlo opozorilo. Če je lahko Lionela Messija in druščino v Lusailu, kjer se bo tokratni mundial v drugi polovici decembra tudi končal, premagala Savdska Arabija, zakaj ne bi bili tudi v sredo priča novemu velikemu presenečenju?

Ob 11. uri se v boj podajajo aktualni svetovni podprvaki Hrvati, ki jih čaka izbrana vrsta Maroka. Dvoboj Hrvatov in Maročanov bi lahko bil še precej bolj »balkanski«, če ne bi maroška zveza avgusta prekinila pogodbe s selektorjem Vahidom Halilhodžićem. Ikona jugoslovanskega nogometa, ki ima v življenjepisu tudi uspešno obdobje na klopi zagrebškega Dinama, je tudi po zaslugi spora s prvim zvezdnikom Hakimom Ziyechom ostal brez službe, Ziyech pa bo med najbolj motiviranimi, da jo ob vrnitvi v izbrano vrsto zagode srebrnim varovancem Zlatka Dalića.

Ob 14. uri sledi dvoboj Nemčije in Japonske, tri ure kasneje pa bodo prvo tekmo odigrali Španci, polfinalisti lanskega evropskega prvenstva, ki jih čaka stari znanec Keylor Navas s Kostariko. Usodi Argentine bodo v vlogi izrazitega favorita poskušali na uvodni tekmi mundiala ubežati še »večni favoriti« iz Belgije, ki so na SP v Rusiji sicer končali zgodovinsko visoko in se razveselili bronastega odličja, tokratno veliko tekmovanje pa bodo odprli proti izbrani vrsti Kanade. Ta bo odigrala prvo tekmo nogometnega mundiala po letu 1986, ko so javorovi listi prvič in zadnjič nastopili v družbi svetovne nogometne elite.