Šporar, Čerin in Verbič nared za akcijo, Zajc ne

Danes bosta oživeli tudi Uefini evropska in konferenčna liga. Aktivnih bo več slovenskih nogometašev, ne le igralci Olimpije. Sturm (Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat) bo ob 18.45 gostil poljski Rakow, zmaga je skoraj nujna. Skupina D: Atalanta 10, Sporting 7, Sturm 4, Rakow 1.

Podobno velja za Panathinaikos na gostovanju v Španiji (21.00), vrstni red: Rennes 9, Villarreal 6, Panathinaikos 4, Maccabi Haifa 1. V kadru Grkov so vsi trije Slovenci, Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič. To pa ne velja za Miho Zajca, ki je poškodovan. Njegov Fenerbahče bo v 5. kolu konferenčne lige gostoval na Danskem, najbrž bi sprejel že točko: Fenerbahče 9, Nordsjaelland 7, Ludogorec 6, Trnava 1.

Nino Žugelj (Bodo/Glimt) in Žan Celar (Lugano) se bosta ob 18.45 merila na Norveškem pri temperaturi minus 14 stopinj Celzija. Vrstni red: Brugge 10, Bodo/Glimt 7, Lugano 4, Bešiktaš 1.