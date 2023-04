Thomas Tuchel je prepričan, da je razlika le v dnevni formi in samozavesti

Manchester City in Inter sta ubranila prednosti iz prvih četrtfinalnih tekem lige prvakov in potrdila napredovanje v polfinalu, kjer ju čakata izjemni bitki. Angleški nogometni prvak bo izzval branilca naslova Real Madrid, Inter se bo za pot v Istanbul pomeril z mestnim tekmecem Milanom.

V Münchnu je bil Bayern jalov v lovu za 0:3, trener Thomas Tuchel pa je kljub izpadu po neodločenem izidu 1:1 (Joshua Kimmich; Erling Haaland) in slabim rezultatom ohranil ostro in samozavestno retoriko.

Bayernovemu trenerju Thomas Tuchelu ne gre prav veliko od rok, odkar je nasledil Juliana Nagelsmanna. FOTO: Kerstin Joensson /AFP

»Ni razlike med moštvoma. Tak videz daje rezultat, ampak edina razlika je v samozavesti in formi. Za tisto malo, kar smo ponudili Cityju, smo bili brutalno kaznovani. Igrali smo proti najboljšemu moštvu v najboljši formi ta trenutek. Igrali smo na enaki ravni, a na obeh tekmah nismo imeli niti malo kančka sreče,« je dvoboj s Cityjem ocenil Tuchel, ki je dal vedeti, da je bil sodnik Clement Turpin slab. Odkar je zamenjal odstavljenega Juliana Nagelsmanna, je Bayern popeljal le do dveh zmag. Dvakrat je Tuchel izgubil, dvakrat je igral neodločeno.

»Polfinale, znova. Izkušnje, ki jih imamo v tekmovanju, igralci zelo čutijo. Res so dobri,« je bil kratek Guardiola in potožil nad ostrim ritmom, ki čaka City v naslednjih tednih. Že v soboto bo moral igrati polfinalno tekmo angleškega pokala proti Sheffield Unitedu. »Moštvo je izčrpano. Ne vem, kako si bomo opomogli,« je opozoril Katalonec, ki ga do prvega polfinalnega dvoboja proti Realu v Madridu, 9. maja, čaka kar pet tekem. Ena med njimi bo veliki ligaški derbi in odločilen za prvaka proti Arsenalu, 26. t. m..

Zdaj pa Real Madrid, in Arsenal, in ... Pepa Guardiolo v naslednjih tednih čakajo hudi izzivi. FOTO: Heiko Becker /Reuters

Navdušenje v Milanu

Italijanski polfinale. Milanski polfinale. V Italiji so na nogah, evforija je zajela lombardijsko prestolnico. Inter je opravil svojo nalogo in po spektakularni tekmi (3:3, Nicolo Barella, Lautaro Martinez, Joaquin Correa; Fredrik Aursnes, Antonio Silva, Petar Musa) ohranil prednost iz prve tekme proti Benfici v Lizboni (2:0).

»Fantje so bili zgodovinski. Zato, ker so se uvrstili v polfinale lige prvakov in italijanskega pokala. Vemo, da imamo manj točk v prvenstvu, toda največ zaradi sporeda tekem. Ko smo avgusta dobili tekmeca v ligi prvakov, Bayern in Barcelono, smo bili zelo daleč. Zaslužili smo si polfinale,« ni skrival navdušenja trener Interja Simone Inzaghi in si tudi rešil svojo službo. Prva polfinalna tekma bo 10. maja.