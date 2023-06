Tudi z dobičkom treh let bi Krka ostala brez Messija in Ronalda

V nadaljevanju preberite:

Mediji z vseh koncev sveta ponujajo novice o bajeslovno visokih ponudbah iz Savdske Arabije, ki jih imajo na mizi najbolj znani nogometaši na planetu. Potem ko je Cristiano Ronaldo prvi sprejel izziv z Bližnjega vzhoda in bo za to v naslednjih dveh letih prejel 400 milijonov evrov, sta naslednji tarči svetovni prvak Lionel Messi in (še vedno) evropski klubski prvak Karim Benzema.

Francoz je pozimi zavrnil podobno visoko pogodbo, kot jo je dobil Ronaldo, toda zdaj si je premislil, Messi razmišlja o višji plači, njegov oče in agent Jorge bi lahko iztržil 600 milijonov evrov za eno sezono. Evropejci bi morali »izvoziti« čim več veteranskih nogometašev in bogatim vlagateljem iz tujine vzeti čim več milijard za investicije ali varčevanje doma.