Uefa bo darovala 30.000 vstopnic navijačem vseh finalistov

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je sporočil, da bo Uefa ponudila brezplačne vstopnice navijačem vseh osmih klubov, ki bodo v tej sezoni igrali v finalih evropskih klubskih tekmovanj, torej lige prvakov, evropske lige in konferenčne lige med moškimi ter lige prvakinj med ženskami.

»Navijači so gonilna sila nogometne igre in ocenili smo, da bi bil to lep način, da prepoznamo težavne izzive, ki so jih sprejeli navijači v zadnjih dveh letih, kljub temu pa jim je uspelo podpirati svoje klube in naprej živeti svojo strast, četudi stran od nogometnih štadionov. Navijači so sestavni del razvoja nogometne igre, zato moramo zagotoviti, da bodo lahko navzoči tudi v zgodovinskih trenutkih za njihove klube in da jim bo to omogočeno po sprejemljivih cenah,« je pojasnil odločitev Uefe Aleksander Čeferin.

Finalistoma lige prvakov po 5000 vstopnic

Uefa bo razdelila 10.000 brezplačnih vstopnic za finale lige prvakov v St. Peterburgu (vsakemu finalistu po 5000 vstopnic), 8000 brezplačnih vstopnic za finale evropske lige, 6000 vstopnic za finale konferenčne lige, ki bo v Tirani, in 6000 brezplačnih vstopnic za finale ženske lige prvakinj.

Vstopnice so namenjene navijačem, ki gojijo najdaljše članstvo v posameznem klubu. Stroške te poteze bo pokrila Uefa in ne bodo znižali nagrad in nadomestil, ki jih Uefa vsako sezono namenja klubom.