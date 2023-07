UEFA ostro kaznovala Hrvaško

Odgovorni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) so izrekli ostro kazen hrvaški federaciji (HNS) zaradi neprimernega vedenja navijačev na zaključnem turnirju lige narodov proti Nizozemski in Španiji. Izbranci selektorja Zlatka Dalića bodo naslednji domači mednarodni dvoboj odigrali za zaprtimi vrati, hrvaški zvezi so prepovedali tudi prodajo vstopnic na naslednjem gostovanju in ji povrhu naložili še denarno kazen.

Hrvaška nogometna zveza bo morala po odločitvi disciplinske komisije zavoljo neprimernega vedenja navijačev v Uefino blagajno nakazati 70.000 evrov, ob tem pa še dodatnih 45.000 evrov zaradi prižiganja bakel in 35.000 evrov zaradi metanja predmetov na igrišče na tekmah proti Nizozemski in Španiji, ki sta bili 14. in 18. junija v Rotterdamu.

Hrvaška reprezentanca je sicer v ligi narodov osvojila drugo mesto, potem ko je v polfinalu po podaljšku s 4:2 premagala Nizozemsko in v zaključnem dvoboju po enajstmetrovkah s 4:5 izgubila s Španijo.