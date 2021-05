Uefa uvedla disciplinski postopek proti Realu, Barceloni in Juventusu

Finančne sankcije

Evropska nogometna zveza Uefa je uvedla disciplinski postopek proti Realu, Barceloni in Juventusu, zadnjim trem od 12 prvotnih ustanoviteljev zdaj že propadle superlige. Uefa je imenovala etične in disciplinske inšpektorje, odgovorne za izvedbo preiskave projekta tako imenovane superlige.»Nadaljnje informacije o tej zadevi bodo posredovane pravočasno,« je dodala Uefa, ne da bi natančno navedla, kakšne morebitne kršitve Uefinega pravnega okvira je obtožena trojica klubov.Med disciplinskimi sankcijami, ki jih predvideva statut krovne nogometne organizacije na stari celini, so za klube najhujše izključitev s sedanjih in/ali prihodnjih tekmovanj in za vodilne prepoved kakršnih koli dejavnosti, povezanih z nogometom.Dvanajst klubov je v noči z 18. na 19. april objavilo ustanovitev zasebne superlige, na predvečer težko pričakovane reforme lige prvakov, ter za nekaj časa evropski nogomet postavilo na glavo in ogrozilo obstoj Uefe. Postopni umik šestih angleških udeležencev je po vsega 48 urah privedel do opustitve projekta, pri katerem pa še vedno vztrajajo pri Realu, Barceloni in Juventusu.Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan in Inter Milano so 7. maja sklenili sporazum za ponovno vključitev z Uefo. Omenjeni klubi so se zavezali nastopom v nacionalnih prvenstvih in Uefinih tekmovanjih in priznavajo, da je bil projekt superlige napaka, za kar so se opravičili navijačem, nacionalnim zvezam, ligam, evropskim klubom in Uefi.Klubi bodo ob pet odstotkov prihodkov, ki bi jih dobili od ene sezone Uefinih tekmovanj, ta delež pa bo krovna zveza razdelila drugam. Obenem bodo z drugimi klubi podarili skupno 15 milijonov evrov za dobrobit nogometa otrok in mladine v lokalnih skupnostih po Evropi.Na ta sporazum so že naslednji dan, 8. maja, Real, Barcelona in Juventus znova zatrdili, da njihov načrt pomeni rešitev ter da so pritiski Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in Uefe nedopustni.»Z namero, da najdemo rešitev za trenutno nevzdržno stanje v nogometni industriji, je 12 nogometnih klubov predlagalo reformo, da bi bil naš šport privlačnejši in bi mu omogočili dolgoročno preživetje. Klubi so za ta namen 18. aprila sporočili, da so pripravljeni ustanoviti superligo,« so zapisali tedaj v sporočilu omenjeni trije »uporniški« klubi.