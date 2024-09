V rokah Elšnika ključ do zanesljive zmage na derbiju s Partizanom

Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je z odliko opravil derbi in pomagal Crveni zvezdi do zmage s 4:0 nad Partizanom. Zbral je asistenco in iztržil 11-m.

Galerija O Elšniku v Srbiji govorijo le z izbranimi besedami. FOTO: Dragan Tešić/Crvena Zvezda

N. Gr.

Kljub neizprosnemu ritmu tekem Timi Max Elšnik iz tedna v teden v majici Crvene zvezde igra bolje, eno najboljših predstav doslej je prihranil za večni beograjski derbi, že 174. po vrsti, na katerem je Zvezda gostovala v Humski ulici in s kar 4:0 odpravila nemočni Partizan. Delije so šov uprizorile tudi na tribunah. FOTO: Dragan Tešić/Crvena Zvezda Elšnik je tekmo na uničeni zelenici, za kar je zaslužno divjanje huliganov rdeče-belih, ki so minuli vikend vdrli na štadion, začel v prvi enajsterici. Prvič se je slovenski vezist izkazal v 23. minuti, ko je po njegovem strelu žoga v roko zadela Štefana Kovača, sodnik je pokazal na belo točko in Ndiaye je zadel za vodstvo z 1:0. Nato Slovenca iz ritma ni vrgel niti rumeni karton v 32. minuti, brez težav je nadzoroval protinapade Partizana in držal čvrstost na sredini terena, eno od potez tekme pa je prikazal v 55. minuti, ko je na polovici ukradel žogo, se izstrelil v šprint proti kazenskemu prostoru Partizana in na pladnju serviral žogo za drugi zadetek Ndiayeju, ki je žogo lepo pospravil v mrežo. »Derbi se ne igra, na derbiju se zmaguje,« je po tekmi na platformi X zapisal Elšnik, ki je odigral vseh 90. minut, njegov reprezentančni kolega Vanja Drkušić je zaradi bolezni tekmo izpustil.