Vročica narašča: kdo bo ob Ronaldu zaigral v Stožicah? (20.45)

Slovenska javnost, ne le nogometna, nestrpno pričakuje današnjo tekmo Slovenije in Portugalske, ki se bo začela ob 20.45. Zvezdniška reprezentanca je včeraj zgodaj zvečer prispela v Ljubljano in se nastanila v hotelu Plaza, kjer so navijači cel dan čakali, da bi vsaj za trenutek uzrli Cristiana Ronalda.

Zagotovo pa ga bo videlo občinstvo na razprodanih tribunah Stožic, ki pričakujejo nogometni spektakel leta. Otvorili bodo prenovljeno zelenico, ki bo torej v boljšem stanju kot nazadnje pričakala nogometne virtuoze, vmes so prenovili tudi reflektorje na nacionalnem štadionu.

Navijače seveda najbolj zanima, kaj se bo dogajalo na zelenici. Pri Slovencih motiv, za razliko od tekme z Malto, ne sme biti vprašljiv, igrali bodo proti enim od favoritov za naslov evropskega prvaka. S kakšno zasedbo se bo Matjaž Kek zoperstavil močni ekipi Roberta Martineza, bo znano približno ob 19.45.

Navijači so včeraj takole čakali na Ronalda na brniškem letališču. FOTO: Leon Vidic

Portugalski selektor bo za današnjo tekmo odpočil nekaj zvezdnikov, tudi kapetana Manchester Uniteda Bruna Fernandesa, zanimivo pa bo videti, kakšno zasedbo bo poslal na zelenico ob Ronaldu, ki bo zelo verjetno v prvi postavi.

Razmere za igro bodo dobre, v Ljubljani rahlo rosi pri približno 10 stopinjah Celzija, kar so skoraj optimalni pogoji za nogometno tekmo najvišje ravni.