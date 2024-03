Pričakujejo, da bo Slovence težko zlomiti

Potem ko so dopoldne svoje videnje pred pripravljalno tekmo na letošnje evropsko prvenstvo predstavili v slovenski reprezentanci, so ga zvečer v Ljubljani še Portugalci, ki bodo v torek ob 20.45 tako drugi tekmec Slovenije v tem letu. Kot pravijo, je zanje tudi ta tekma zelo pomembna v pripravah na EP.

Kot je dejal selektor Roberto Martinez po tekmi s Švedsko, ki so jo Portugalci v četrtek dobili s 5:2, so takrat delali na obrambnih konceptih.

»Zelo podobno bo jutri. Selektor Slovenije Matjaž Kek ima strukturirano ekipo, pritiskajo kot ekipa, ima dva dinamična napadalca, Benjamina Šeška, ki je eden boljših napadalcev v nemški ligi, in Andraža Šporarja, ki se dopolnjujeta med sabo. Tako bomo glede tega nadaljevali tudi obrambne naloge, pričakujemo, da bo domačo vrsto težko zlomiti,« je dejal Martinez.

Temu na Portugalskem priznavajo, da igra lepši nogomet od predhodnikov, da je vsaj deloma že vcepil zmagovalno miselnost ter da v ekipi obstaja dobro vzdušje in spoštovanje hierarhije. Ne nazadnje to potrjuje enajst zmag na prav toliko tekmah ob impresivni razliki v danih in prejetih zadetkih 41:4.

Portugalci so prišli v Slovenijo. FOTO: Leon Vidic

Slovenija, pravi, bo dober test pred EP, saj se je tudi sama prebila na zaključni turnir stare celine. »Želeli smo se preizkusiti v gosteh, tako kot bomo pač igrali tudi v Nemčiji. Videl pa sem dobre tekme Slovenije proti Danski, Severni Irski, Finski, bile so impresivne. Tako bo to res dober test,« je še povedal Martinez, ki ni želel izdati, ali bo prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo začel tekmo. Bil je pa poln hvale na njegov račun.

»Cristiano je ogromno naredil v karieri, vedno hoče biti najboljši. Je pravi zgled mlajšim. Enako velja za Pepeja. Ta zmes igralcev, izkušenih in mlajših, je pomembna, pomembno je tudi to, da se delijo izkušnje med generacijami.«

Vitinha, član francoskega velikana Paris Saint-Germaina, je glede namena proti Sloveniji dodal: »To so pripravljalne tekme, a na vsaki želimo zmagati. Vemo, da moramo še marsikaj postoriti v ekipi. Vsak igralec mora v tem času izkoristiti priložnost, ki se mu ponuja. Pričakujem, da bomo jutri na najboljši ravni.«

Tudi on je poudaril, da Ronaldo kljub 39 letom igra še vedno pomembno vlogo. »Zelo pomemben je, je naš kapetan. Je izjemen strelec in igra pomembno vlogo v ekipi.«

Vitinha je odgovoril tudi na vprašanje, kako dojemajo, da so eni favoritov na letošnjem EP. »Vemo, da smo eni od favoritov. Želimo si ga osvojiti, ampak vemo tudi, da je še nekaj ekip zelo močnih. Zato se pripravljamo na to in ena od tekem je tudi proti Sloveniji.«

Navijači so zaman čakali Ronalda. FOTO: Leon Vidic

Martinez v primerjavi s četrtkovo tekmo s Švedsko v Sloveniji ne bo računal na Bernarda Silvo, Rubena Diasa, Joaa Palhinho, Nelsona Semeda, Totija Gomesa, Rafaela Leaa, Bruna Fernandesa in Goncala Ramosa, namesto njih bodo tokrat v ekipi Danilo, Ruben Neves, Vitinha, Joao Felix, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Otavio in Cristiano Ronaldo.

»Nisem za to, da marca igrajo vsi dve tekmi. Hkrati je to priložnost videti več igralcev,« je pojasnil.

To bo prva medsebojna tekma teh dveh ekip. Slovenci so izgubili eno od zadnjih osmih tekem, Portugalci pa so dobili vseh 11 pod Martinezovim vodstvom. Portugalska je sicer sedma na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovenija pa 55.

Kako ugledna je reprezentanca, ki je leta 2016 osvojila naslov evropskega prvaka, je vidno tudi ob njenem prihodu v Slovenijo, ko se je pred enim od ljubljanskih hotelov, kjer prebivajo Portugalci, zbralo več sto ljudi.