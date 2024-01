Wayne Rooney je zabijal gole, zdaj avtogole

Wayne Rooney je po 83 dneh neslavno končal trenersko poglavje pri Birminghamu, morda tudi za dlje nasploh. Po slabih treh mesecih, 15 tekmah v angleški drugi ligi je prejel košarico, ki bi lahko zaznamovala njegovo nadaljnjo trenersko kariero. Moštvo je prevzel na šestem mestu in z ambicijami o vrnitvi v premier league, zapustil pa ga je na 20. mestu in v območju izpada. Pod taktirko 38-letnega Rooneyja je Birmingham zmagal le dve tekmi in osvojil le 10 točk. Eden od najboljših napadalcev Anglije in drugi na lestvici najboljši reprezentančnih strelcev (53 golov) je bil v poldrugem letu že tretjič odstavljen: lanskega junija pri Derbyju, letos oktobra pri D. C. Unitedu, zdaj še pri Birminghamu.

»Potreboval bom nekaj časa, da prebolim ta neuspeh. V profesionalni nogomet sem vključen že od 16. leta, zdaj si bom vzel več časa za družino in se bom pripravljal za novo trenersko priložnost,« še ni obupal Rooney, ki je še en v nizu angleških legend, neuspešnih v trenerski vlogi. V tej se nista znašla tudi Gary Neville in Frank Lampard.