Blaž Janc v idealni postavi olimpijskih iger

Lepo priznanje za slovensko rokometno reprezentanco, ki je s četrtim mestom na svojih četrtih olimpijskih igrah dosegla najboljšo uvrstitev doslej. Mednarodna rokometna zveza (IHF) je izbrala najboljšo postavo turnirja, ki so ga dobili Danci, srebro osvojili Nemci, bron pa Španci. V njej je tudi slovenski zvezdnik Blaž Janc, zmagovalec lige prvakov z Barcelono.

V idealni postavi OI so vratar Niklas Landin (Danska), levo krilo Daniel Fernandez (Španija), levi zunanji Simon Pytlick (Danska), srednji zunanji Juri Knorr (Nemčija), desni zunanji Renars Uščins (Nemčija), desno krilo Blaž Janc (Slovenija) in krožni napadalec Lukas Jørgensen (Danska). Najboljši strelec in najboljši igralec (MVP) pa je postal Mathias Gidsel (Danska).

Gidsel je postal prvi, ki je bil na treh zaporednih velikih tekmovanjih (SP, EP, OI) MVP, Janc pa prvi slovenski igralec v idealni sedmerki. Med strelci je bil takoj za Gidslom (62 golov) slovenski as Aleks Vlah (56), tretji je bil Pytlick (54), Janc je bil šesti (43).