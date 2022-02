Shiffrinova hvaležna za podporo, najbolj jo je navdušil fant Aleks

Tudi v sredo se je ameriški smučarski zvezdnici Mikaeli Shiffrin iz rok izmuznilo tretje olimpijsko zlato. Potem ko ni zaključila že ponedeljkovega veleslaloma, je ena glavnih zvezdnic zimskih olimpijskih iger v Pekingu odstopila še v prvi vožnji slaloma. Po novem razočaranju je na družbenih omrežjih prejela številne izraze podpore.

»Zelo sem razočarana. Moji nastopi so zaenkrat ogromno razočaranje,« je po že drugem odstopu na olimpijskih igrah povedala Američanka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Želim si, da bi danes imela malce več prostora in več časa,« je dodala.

»Vsem ljudem privoščim. da bodo našli nekoga, ki jih bo tako ljubil, razumel in pozdravil tako, kot je to uspevalo in še vedno uspeva Aleksandru Kildeju,« se glasi zadnji odziv Shiffrinove z družabnih omrežij, kjer se je z dolgim zapisom podpore izkazal tudi njen partner Aleksander Aamodt Kilde.

26-letnica iz Vaila je napako, ki jo je stala uvrstitve, storila kmalu po štartu na prvi vožnji. Po odstopu je nekaj trenutkov obstala pri vratcih, nato pa se je sesedla ob rob smučišča in potrto naslonila glavo na kolena. Da so njeni rojaki in kolegi športniki spremljali njeno nesrečno vožnjo in trpeli z njo, je postalo jasno kmalu po njenem odstopu. Družabna omrežja so namreč preplavila sporočila podpore Shiffrinovi.

»Uničena sem skupaj z Mikaelo Shiffrin, vendar to ne razvodeni njene zgodovinske kariere in tega, kar lahko in bo dosegla v prihodnje. Glavo gor,« je na twitterju zapisala dvakratna svetovna prvakinja in dobitnica olimpijskega zlata v alpskem smučanju Lindsey Vonn.

Lani podpirala Bilesovo, tokrat Bilesova podpira njo

Gimnastična zvezdnica Simone Biles pa ji je poslala sporočilo polno srčkov. S tem ji je vrnila podporo, potem ko ji je Shiffrinova javno stala ob strani med lanskimi poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu, ko je Bilesova zaradi psihičnih težav izpustila večji del tekmovanj.

»Pokaži svoj nasmeh, ki je nedvomno zlat,« ji je tedaj napisala smučarka. Shiffrinovo so na družbenih omrežjih podprli tudi številni novinarji in televizijski napovedovalci, ki spremljajo njene nastope v Pekingu.

»Ne bom se večno počutila obupno, le zdaj sem na tleh,« je po koncu nastopa dejala šestkratna svetovna prvakinja, ki se bo na igrah pomerila še v treh disciplinah. V petek jo čaka superveleslalom, v ponedeljek smuk, 17. februarja pa se bo preizkusila še v alpski kombinaciji. Odprta ostaja tudi možnost nastopa v paralelnem slalomu mešanih ekip 19. februarja. Časa za žalovanje zato ni veliko, čeprav so se začela tudi ugibanja, da bi se lahko ameriška zvezdnica odločila za odpoved nadaljnjih nastopov na igrah.

Tudi njeni največji tekmici v tej disciplini, Slovakinji Petri Vlhovi, se prva vožnja ni najbolj posrečila, a je v drugi vožnji z 8. izhodišča silovito napadla in na koncu osvojila prvo olimpijsko zlato v karieri.