V 60 minutah moramo »pocrkati« in na koncu pogledati rezultat

Po vsakem dežju posije sonce in Klemen Ferlin po prvem porazu slovenskih rokometašev na 16. evropskem prvenstvu v Nemčiji to dobro ve. Ni se prvič znašel v položaju, ko je treba dvigniti glave in se vrniti v zmagovite tirnice. Ne nazadnje je bil med junaki, ko so Slovenci pred štirimi leti na Švedskem po prvem porazu z Madžarsko premagali Portugalsko in se prebili v polfinale. Če želi reprezentanca Uroša Zormana ponoviti ta podvig, bo morala jutri ob 15.30 v Hamburgu spet preskočiti portugalsko oviro.

Kaj je povedal Klemen Ferlin v intervjuju za Delo v Hamburgu? Kako so naši rokometaši prenesli poraz s Švedsko, kako se bodo lotili Portugalcev? Zakaj ga lani ni bilo na SP na Poljskem? Kako so z Zarjo ter Alino in Lanom zadovoljni na Bavarskem? Bodo tam tudi ostali, ko bo Ferlo končal kariero?