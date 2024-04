Mavsarjeva in Grosova ukrotili azzurrinje, Slovenke zdaj v boj za Pariz 2024

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je z zmago v zadnjem krogu kvalifikacij proti Italiji potrdila nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. V dvorani na Kodeljevem v Ljubljani je slavila s 35:21 (22:11).

Slovenija: Italija 35:21 (22:11) Dvorana Kodeljevo, gledalcev 770, sodnika: Mihai in Radu (Romunija). Slovenija: Vojnović, Pandžić; Klemenčič 1, Gros 6, Omoregie 2, Markovič 1, Spreitzer, Stanko 2, A. Abina 2, Mavsar 8, Ljepoja 2, Varagić 6, Lazović 1, Svetik 1, Hrvatin 2, E. Abina 1; Italija: Luchin, Cabrini; Bertolino, Dalla Costa 5, Rossomando 2, Eghianruwa, Ghilardi, Stettler, Manojlovic 4, Colloredo 4, Gozzi 1, Podda, Gislimberti 2, Djiogap Tenguim, Barbosu 1, Ponti 2; sedemmetrovke: Slovenija 2 (1), Italija 4 (3); izključitve: Slovenija 8, Italija 4.

Varovanke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića so ob današnji zmagi v četrtek slavile proti Latviji, a v povsem pomlajeni zasedbi, pred tem pa so zabeležile dve zmagi, proti Latviji doma in Italiji v gosteh, dvakrat pa so bile od Slovenk prepričljivo boljše Francozinje.

Slovenija je z osmimi točkami v skupini 4 zasedla drugo mesto za popolno Francijo (12 točk) ter si neposredno zagotovila deveto uvrstitev na EP, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Tretje mesto je pripadlo Italiji s štirimi točkami, Latvija je končala na dnu brez točk.

Domače rokometašice so potrebovale nekaj časa, da so potrdile kakovostno premoč proti zahodnim sosedam. Po znižanju Italijank na 4:3 je namreč sledil delni izid 4:0, nato pa še vodstvo s 14:5 po golu Ane Abina.

Slovenke so se uvrstile na EP. FOTO: Blaž Samec

V nadaljevanju prvega dela je razlika znašala okoli deset golov, na odmor pa so se Adžićeve varovanke odpravile z 11 zadetki naskoka.

Drugi del so domačinke odprle malce zaspano in Italijankam dovolile, da se malce približajo. V napadu je šepala realizacija, a so tudi Italijanke na drugi strani precej grešile. Zmaga sicer ni bila niti za trenutek vprašljiva, a tekma je bila pomembna kot priprava na kvalifikacije za olimpijske igre naslednji teden v Nemčiji.

Slovenke so strnile vrste, po golu Alje Varagić pa v 42. minuti prišle do takrat najvišje prednosti na tekmi, ko je bilo 27:14. Do konca dvoboja je prednost še nekoliko zrasla, največ je znašala 15 golov, po 60 minutah pa je bilo ne semaforju 35:21.

Dragan Adžić je bil zadovoljen z igro Slovenk. FOTO: Blaž Samec

Najboljša slovenska strelka je bila Tamara Mavsar z osmimi goli, po šest pa sta jih prispevali še Ana Gros in Alja Varagić. Med strelke se nista vpisali le obe vratarki in Nina Spreitzer. Pri Italijankah je pet golov dosegla Ilaria Dalla Costa.

Slovensko izbrano vrsto naslednji teden čaka še pomembnejši preizkus, v Ulmu se bo namreč borila za prvo olimpijsko vozovnico v zgodovini. Od četrtka do nedelje bodo tekmice domačinke Nemke, Paragvajke in Črnogorke.