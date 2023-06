Sergej Rutenka v tenisu: Poteza Sabalenke potrjuje, da Lukašenko ni diktator

V nadaljevanju preberite:

Sergej Rutenka je najuspešnejši rokometaš, ki je zaigral za slovensko reprezentanco. Prvega od šestih naslovov evropskega prvaka je dosegel s Celjem Pivovarno Laško leta 2004, kasneje še s Ciudadom Realom (2006, 2007, 2009) in Barcelono (2011, 2015). Leta 2009 je Barcelona zanj plačala milijon evrov, kar je bil takrat rekordni prestop v rokometu.

V začetku tedna je bil z ženo Eleno na Dunaju ob proslavi 30. obletnice Evropske rokometne zveze ter bil v prvem svežnju sprejetih v hišo slavnih. V Sloveniji je bil med letoma 2000 in 2005, za našo deželo igral na OI 2004, SP 2005, EP 2006 in SP 2007, zbral 56 nastopov in 308 golov. Zdaj je v povsem drugačnih vodah, postal je predsednik beloruske teniške zveze. Svojo drugo domovino ohranja v srcu, tudi slovensko mu po vseh teh letih gre tekoče z jezika.

Kaj je povedal o Belorusiji in njenem športu? Zakaj je sprejel izziv v tenisu? Koga od Slovencev je še pričakoval v hramu slavnih? Kaj je hotel povedati, ko je izročil nagrado Domnu Makucu, pa ni dobil priložnosti. Kdaj bo spet obiskal Slovenijo? Vsr to in še več preberite v ekskluzivnem intervjuju za Delo.