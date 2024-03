Slovenci opravili svoje, olimpijska usoda v španskih rokah; Dolenec ne bo gledal

Slovenska rokometna reprezentanca je v Granollersu opravila svoj del naloge, premagala Bahrajn z 32:26 in ohranila upanje na nastop na olimpijskih igrah. Pogoj za Pariz 2024 je zdaj samo še en: Brazilija ne sme premagati gostiteljev iz Španije (17.45), ki si lahko privoščijo celo poraz za 19 golov. V ekipi selektorja Uroša Zormana je Aleks Vlah dosegel osem golov, po pet sta jih dodala Blaž Janc in Borut Mačkovšek. Igra je bila za takojšnjo pozabo, štejeta samo točki.

Slovenija: Bahrajn 32:26 (17:12) Športna dvorana Granollers, gledalcev 500, sodnika Biro in Kiss (Madžarska). Slovenija: Ferlin (12 obramb), Kastelic (1); Blagotinšek, B. Janc 5, M. Janc, Dolenec, Cehte 4, Slatinek Jovičić 3, Kodrin 2, Gaber 1, Zarabec, Horžen 3, Bombač 1, Mačkovšek 5, Novak, Vlah 8 (3); Bahrajn: Hussain, Isa; Eid 5 (5), Alfardan 1, Alsamahiji 2, Kambar, Redha 2, Fadhul 3, Ali 2, M. Alzaimor 1, A. Alizamor 2, Merza, Ahmed 1, Mohamed 4, Khamis 1, Alsajad 2; sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Bahrajn 7 (5); izključitve: Slovenija 8, Bahrajn 6; rdeči karton: Mačkovšek (57.). Druga tekma v skupini 1 – Španija – Brazilija (17.45); vrstni red: Španija 4, Slovenija in Brazilija po 2, Bahrajn 0.

Zorman se je po visokem petkovem porazu s Španijo odločil za kar nekaj sprememb v kadru z 21 rokometaši. Kapetan Jure Dolenec je dovolj zacelil poškodbo gležnja, da je dobil zeleno luč reprezentančnega zdravnika Saše Djurića. V vratih je Urbana Lesjaka zamenjal Urh Kastelic. Prvi reprezentančni nastop je vpisal Mitja Janc, ki je blestel v ligi prvakov v dresu Celja Pivovarne Laško. Na tribuni so poleg Lesjaka ostali Matic Suholežnik, Tim Cokan, Tadej Mazej in Peter Šiško.

Klemen Ferlin je blestel v prvem polčasu. FOTO: Pau Barrena/AFP

Bahrajn je kljub dvema porazoma še imel majhne možnosti za uvrstitev na OI, ampak potreboval je zmago z dvema goloma. Prvo tekmo proti Španiji je še odigral brez petih suspendiranih igralcev, po odločitvi Casa pa je imel selektor, Islandec Aron Kristjansson, na voljo vse adute. Že proti Brazilcem se je tretjeuvrščeni z azijskega prvenstva pokazal v povsem drugačni luči, bil 55 minut v vodstvu, na koncu pa izgubil za gol.

V dvorani, ki je gostila OI 1992, se je na prvi tekmi zbralo kakih 300 gledalcev, desetina je bila slovenskih navijačev, ki so bili sprva v skrbeh, saj so Slovenci v prvih petih minutah delovali razglašeno ter zaostali z 0:3. Šele po dobrih štirih minutah je led prebil Blaž Janc, levji delež zaslug za zasuk pa je imel vratar Klemen Ferlin, ki je do 12. minute zbral šest obramb. Za prvo slovensko vodstvo je zadel Kristjan Horžen (5:4, 11. minuta), nakar so se Slovenci sprostili in razlika je začela naraščati. Po zadetku Vlaha je bila že štiri gole (9:5), Dean Bombač je zadel za 12:7 in hitro je bilo jasno, da Bahrajn nima ne kakovosti ne moči za 60 minut borbe s šesto reprezentanco januarskega EP v Nemčiji.

Uros Zorman ni bil zadovoljen s formo svojih igralcev na turnirju. FOTO: Pau Barrena Afp

Pet golov je bila razlika tudi med odmorom, drugi polčas pa so Slovenci spet odprli zelo slabo in tekmecem spet podarili upanje na senzacijo. Nizali so napake in vodstvo se je z 18:12 prepolovilo na 18:15 in 22:19. Še dobro, da je bil pri strelu vsaj Nejc Cehte. Po njegovem zgledu je strelske naprave naravnal tudi Mačkovšek, ki je zadel za 24:19, potem pa še Janc za obnovitev najvišjega vodstva. Ko je deset minut pred koncem Staš Slatinek Jovičić poskrbel za plus 7 (29:22), je bilo srečanje dokončno odločeno, Slovenci pa so kljub slabi igri prišli do nujnih dveh točk. Prvi nastop za Slovenijo je dve minuti pred koncem vpisal Mitja Janc.

Bombač razmišljal samo o pivu

»Fantom lahko čestitam, opravili so svoj del posla, toda zdaj ne odločamo več o svoji usodi. Bomo videli, ali je bilo dovolj,« je povedal selektor Zorman. Večina fantov se je odločila, da ne bo gledala tekme med Španijo in Brazilijo. »Nočem si uničiti živcev, preveč stresno bi bilo zame. Imel bom prižgan flashscore in vsake toliko pogledal rezultat,« je dejal kapetan Dolenec, ki ni vstopil na igrišče, je pa ves čas spodbujal tovariše. Bombač je razmišljal samo o pivu: »Zaslužili smo si ga, kar smo načrtovali pred turnirjem, smo storili. Računam, da bo Španija potrdila vlogo favorita, če bo igrala resno, ne bi smelo biti vprašanja o zmagovalcu.«

Skupina 1, danes:

Slovenija – Bahrajn 32:26, Španija – Brazilija (17.45)

Standings provided by SofaScore LiveScore

Skupina 2, danes:

Nemčija – Avstrija (14.10), Hrvaška – Alžirija (16.45)

Standings provided by SofaScore LiveScore

Skupina 3, danes:

Tunizija – Norveška (18.30), Madžarska – Portugalska (21.00)