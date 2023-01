Trabant lahko zmaga le, če formula zleti iz ovinka

V nadaljevanju preberite:

Na svoj 62. rojstni dan bo Veselin Vujović jutri vodil Iran proti reprezentanci Slovenije, katere selektor je bil štiri leta in pol (2015-2019) in z njo na SP 2017 osvojil bronasto kolajno. Ponovno bo srečal svojega nekdanjega kapetana in pomočnika Uroša Zormana, pa Vida Kavtičnika, Luko Žvižeja in Gorazda Škofa iz strokovnega štaba ter ter igralce, na katere je stavil v svojem mandatu, kot so Blaž Blagotinšek, Jure Dolenec, Dean Bombač, Nejc Cehte, Blaž Janc, Urban Lesjak, Tilen Kodrin, Matej Gaber, Borut Mačkovšek in tudi Aleks Vlah, kateremu je prvi dal priložnost, a je prav zaradi izliva jeze nanj naposled dobil nezaupnico RZS.