Z zdravo in golov lačno Ano Gros premagljive tudi olimpijske prvakinje

V nadaljevanju preberite:

Glede na vse težave, s katerimi se je soočal selektor Dragan Adžić pred 26. svetovnim prvenstvom, so njegove rokometašice sanjsko začele nastope v Stavangerju. Z lepo zmago proti Angoli so že izpolnile osnovni cilj in si zagotovile igranje v glavnem delu, poleg tega bodo v Trondheim odnesle vsaj dve točki. Nocoj ob 21. uri bodo imele proti olimpijskim prvakinjam iz Francije priložnost osvojiti prvo mesto v skupini D, kar bi jih postavilo celo v krog favoritinj za četrtfinale.

Kaj so po tekmi z Angolo in pred tekmo s Francijo povedali Tamara Mavsar, Ana Abina, Ana Gros in selektor Adžić? Kakšne so nove odlike izbrane vrste in kje se skriva njena moč?