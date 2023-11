Recept kapetanke Pandžićeve: hitre noge in mirne glave

V nadaljevanju preberite:

Šestindvajseto svetovno prvenstvo za rokometašice v treh skandinavskih deželah, na Norveškem Švedskem in Danskem, se je začelo sinoči s štirimi tekmami v skupinah C in G, danes ob 18. uri bodo uvodno tekmo v skupini D (kasneje sledi Francija – Angola) odigrale Slovenke, ki se bodo v Stavangerju na zahodu Norveške pomerile z Islandijo. Zmaga jim odpira vrata drugega dela v Trondheimu in nadaljevanje lova na uvrstitev, ki bi jim prinesla olimpijske kvalifikacije. Reprezentanca Dragana Adžića je favorit, a tudi precejšnja neznanka.

