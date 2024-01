Zormanovi borci v Poreču pokazali moč in zažugali Hrvatom

Če je bila slovenska moška rokometna reprezentanca po prvi pripravljalni tekmi proti Avstriji 29. decembra kljub minimalni zmagi (34:33) deležna precej kritik, pa je po novem letu stopnjevala formo. Na prvi tekmi turnirja Croatia Cup v Poreču je zanesljivo s 37:32 (19:15) premagala Črno goro in pokazala raznovrstno igro. Jutri ob 17. uri se bo v dvorani Žatika ekipa selektorja Uroša Zormana pomerila z domačo Hrvaško za prvo mesto.

Pri Sloveniji se je 12 igralcev vpisalo med strelce. Aleks Vlah je dosegel sedem golov, Domen Novak, Gašper Marguč in Dean Bombač so dodali po štiri. Povratnik po bolezni Klemen Ferlin je zbral deset obramb.

Domen Novak je izkoristil vse štiri priložnosti. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Slovenci bodo na EP v Nemčiji odpotovali v torek, v četrtek jih v Berlinu čaka prva tekma proti Ferskim otokom, tekmici v skupini D bosta še Poljska (sobota) in Norveška (ponedeljek). V glavni del v Hamburgu se uvrstita dve reprezentanci.

Slovenija: Črna gora 37:32 (19:15) Dvorana Žatika, gledalcev 100, sodnika Brodić in Hodžić (Hrvaška).

Slovenija: Ferlin (10 obramb), Lesjak, Vujović (1); Blagotinšek, Marguč 4, Dolenec 2, Cehte 3, Slatinek Jovičić 3, Kodrin 1, Zarabec 1, Horžen, Mazej, Ovniček 3, Bombač 4, Mačkovšek 3 (1), Novak 4, Vlah 7, Drobež, Suholežnik 2; Črna gora: Simić (6 obramb), Matović (7), Suljević; Bakić 3, Dragašević, M. Vujović 3, Čapor 3, Čepić 2, B. Vujović 1, Kaluđerović 1, Radović, Lazović 5, Borozan 5, Božović 1, Vujačić 1, Anđelić 4, Grbović 3; sedemmetrovke: Slovenija 2 (1), Črna gora 0; izključitve: Slovenija 12, Črna gora 8.

Slovenci so imeli v prvem polčasu težko delo z borbenimi Črnogorci, ki so v uvodu ušli na +2 (1:3, 3:3). Šele v 18. minuti po golu Jureta Dolenca je prvič z dvema goloma prednosti (10:8) povedla tudi Slovenija. V končnici prvega dela pa so Rok Ovniček, Novak in Matic Suholežnik poskrbeli za serijo 3:0 in izid 18:14.

Ko je Nejc Cehte po menjavi strani povišal na 20:15, je bilo jasno, da bo zmaga slovenska, razlika pa je le še naraščala. Največja prednost na tekmi je bila +8 (30:22), je srečanje povzela STA.

Dean Bombač je pokazal dobro formo, FOTO: RZS

Zorman je bil zadovoljen: »Svetla stvar je zmaga, slaba pa poškodba Ovnička. Ne vemo, kakšna je situacija, ni izgledalo lepo, upam na najboljše. Počakali bomo na mnenje zdravnikov. Če ne bi bilo te poškodbe, bi rekel zelo dobro. Veliko stvari je bilo boljših kot na prvi tekmi z Avstrijo. Gremo korak za korakom, forma se stopnjuje, zadovoljen sem.«

Marguč je dodal: »Zagotovo lahko od te tekme odnesemo veliko pozitivnih stvari, po drugi strani pa lahko vidimo, kaj še moramo popraviti. Mislim, da imamo še dosti prostora za napredek. Res je, da ni veliko časa, čaka nas samo še ena tekma. Jutri bo res pravi preizkus, Hrvati so res odlična ekipa in gremo maksimalno in po novo zmago. Seveda smo lahko veseli, ker smo dobili tekmo in upam, da tako nadaljujemo do prvenstva.«