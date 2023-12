Horžen in Vujović prinesla tesno zmago na Koroškem

Slovenska športna kraljica Janja Garnbret je podala prvo žogo in slovenski rokometaši so na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Slovenj Gradcu premagali Avstrijo s 34:33 (Domen Novak in Tilen Kodrin po 6; Tobias Wagner 7).

Tekma je bila v polni dvorani zelo izenačena, igralci selektorja Uroša Zormana pa so ob polovici prvega polčasa pritisnili na plin in si priigrali pet golov prednosti (28:23). Toda severni sosedje, ki jih že štiri leta vodi nekdanji slovenski ostrostrelec Aleš Pajovič, so pokazali zobe in dve minuti pred koncem povedli s 33:32.

Slovenija: Avstrija 34:33 (16:15) Športna dvorana Slovenj Gradec, gledalcev 800, sodnika Z. Lončar in D. Lončar.

Slovenija: Vujović, Lesjak; Henigman 1, Marguč 3, Dolenec 3 (1), Cehte 1, Kljun, Slatinek Jovičić 1, Kodrin 6, Zarabec, Horžen 3, Mazej 2, Ovniček 1, Bombač, Mačkovšek 3, Novak 6, Drobež 1, Suholežnik 3; Avstrija: Eichberger, Häusle, Möstl; Mahr, Božović 3, Frimmel 3, Belos, Herburger, Weber 4 (1), Živković 4, Mittendorfer, Damböck 1, Bilyk 6, Wagner 7, Nigg 1, Hutecek 4, Miskovez; sedemmetrovke: Slovenija 3 (1), Avstrija 2 (1); izključitve: Slovenija 2, Avstrija 4.

Slovenci so potem ob glasni podpori navijačev in ritmih partizanske pesmi Na juriš vendarle strli odpor žilavih gostov. Odločilni gol je dosegel Kristjan Horžen, ob izteku časa pa Miljan Vujović s prvo obrambo na tekmi ubranil sedemmetrovko veteranu Robertu Webru.

Slovenci bodo zdaj dva dni prosti, na prvi dan novega leta pa se bodo zbrali v Ljubljani. Pred odhodom v Berlin 9. januarja bodo sodelovali še na turnirju v Poreču, kjer bodo tekmeci Črnogorci in Hrvati.