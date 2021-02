Juvanova brez glavnega dela turnirja, a z rekordno uvrstitvijo

Klepačeva v četrtfinalu



Slovenski teniški igralcise v avstralskem mestu Adelaide ni uspelo uvrstiti na glavni del turnirja serije 500, potem ko je v zadnjem krogu kvalifikacij izgubila proti prvi nosilki, Američankis 6:3, 5:7 in 3:6.Mlada 16-letna Američanka je na drugem medsebojnem obračunu prišla do prve zmage. Zanjo se je morala boriti 2 uri in 10 minut, v katerih se je uspešno pobrala po izgubljenem uvodnem nizu.Za Juvanovo se je dvoboj začel odlično, dobila je prve tri igre in popolnoma nadzorovala niz, ki ga je sebi v prid odločila v deveti igri.Slovenka je tudi v drugem krenila identično in povedla s 3:0. A sledil je zasuk Američanke, ki je dobila naslednje štiri igre. Juvanova se je pobrala in imela pri izidu 5:4 priložnost, da s serviranjem odloči dvoboj, a je Gauffova prišla do novega breaka in si v dvanajsti igri priborila odločilni niz.V tem je bila boljša prvopostavljenka igralka kvalifikacij. Povedla je s 3:0 in v nadaljevanju ubranila tri break priložnosti Juvanove, pri vodstvu s 5:3 pa brez izgubljene točke potrdila zmago.Na istem turnirju nastopa tudi, ki si je v paru s Čehinjopriigrala mesto v četrtfinalu ženskih dvojic.Slovensko-češka naveza je v osmini finala premagala Američankiins 6:1, 6:4.Njuni naslednji nasprotnici bosta zmagovalki dvoboja med avstralskim paromin brazilsko-ameriško dvojico20-letna Kaja Juvan kljub današnjemu kvalifikacijskemu porazu lahko iz Avstralije odide z visoko dvignjeno glavo, saj se je na OP Avstralije prebila do tretjega kroga in si izborila svoj najboljši položaj na lestvici WTA (91. mesto).Kaja Juvan je druga najboljša Slovenka na lestvici, pred njo je le, ki je z 51. mesta zdrsnila na 55. mesto. V najboljši stoterici je šena 93. mestu.Na samem vrhu ostaja Avstralka, na drugo mesto se je prebila zmagovalka OP Avstralije, Japonka, tretja pa je RomunkaNa moški jakostni lestvici še naprej prepričljivo vodi Srb, ki je v Melbournu osvojil svoj 18. grand slam naslov Srbski teniški igralec niza odlične rezultate, s pomočji katerih bo že prihodnji mesec izboljšal absolutni rekord Švicarjapo številutednov na prvem mestu lestvice ATP (310).Na drugem mestu je ostal Španec, na tretje pa je napredoval RusIzmed Slovencev je najvišjena 60. mestu.1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 9186 točk2. (3) Naomi Osaka (Jap) 78353. (2) Simona Halep (Rom) 72554. (4) Sofia Kenin (ZDA) 57605. (5) Jelina Svitolina (Ukr) 53706. (6) Karolina Pliškova (Češ) 52057. (11) Serena Williams (ZDA) 49158. (7) Arina Sabalenka (Blr) 48109. (9) Bianca Andreescu (Kan) 473510. (8) Petra Kvitova (Češ) 4571...1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.030 točk2. (2) Rafael Nadal (Špa) 98503. (4) Danil Medvedjev (Rus) 97354. (3) Dominic Thiem (Avt) 91255. (5) Roger Federer (Švi) 66306. (6) Stefanos Cicipas (Grč) 65957. (7) Alexander Zverev (Nem) 56158. (8) Andrej Rubljov (Rus) 46099. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3480. (10) Matteo Berrettini (Ita) 3480...