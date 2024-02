Savdski denar prihaja tudi v svet moškega tenisa

Špekulacije o investicijskih načrtih Savdske Arabije, natančneje njihovega sklada PIF, prek katerega vlagajo v različne športne panoge, že nekaj časa segajo tudi v teniški svet. Tako je Savdska Arabija lani sklenila dogovor, da bo finalni turnir teniških igralcev do 21 leta gostila vse do leta 2027, zdaj pa so sklenili še dogovor, po katerem bo PIF novi sponzor moške ATP turneje.

Lestvica bo nosila ime PIF-a, prav tako nagrada za najboljšega moškega igralca sezone, lahko se bodo oglaševali na turnirjih serije 1000 v Indian Wellsu, Miamiju, Madridu, Pekingu in na finalu sezone v Torinu, sklenili so večletno partnerstvo z moško turnejo. Uradna vrednost dogovora ni znana, naj bi pa se letno gibala okrog petih milijonov evrov.

Ta dogovor je šele začetek vlaganja Savdske Arabije v tenis, naslednji cilj je turnir serije 1000 na njihovih tleh, a zanj še niso našli pravega mesta v natrpanem teniškem koledarju.