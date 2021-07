Tribune Wimbledona od četrtfinala nabito polne

»To bo prvi športni dogodek s polno zasedenostjo tribun v Veliki Britaniji, odkar se je začela pandemija novega koronavirusa,« so v sporočilu za javnost napisali pri All England Clubu, ki gosti turnir na sveti travi.



Lastniki vstopnic za Wimbledon, dodaja nemška tiskovna agencija dpa, bodo morali imeti za obisk tekmovanja še naprej dokazila PCT in upoštevati vse ostale veljavne ukrepe ter priporočila, so še dodali organizatorji.



Četrtfinalni obračuni v posamičnih konkurencah bodo na vrsti od torka naprej. Organizatorji so za finalna obračuna v soboto in nedeljo tako že imeli načrtovano sprostitev vseh omejitev kapacitet po veljavnem načrtu izjem britanskih oblasti pri sproščanju ukrepov na javnih prireditvah. Popolno sprostitev ukrepov v Veliki Britaniji predvidevajo za 19. julij, dodaja dpa.



Število okužb z novim koronavirusom na Otoku še naprej narašča, a se bolnišnice spopadajo z vse manjšim številom resno bolnih pacientov. Britanska prestolnica bo prihodnji teden gostila tudi dve polfinalni in finalno tekmo nogometnega evropskega prvenstva na štadionu Wembley, kjer zaenkrat še niso odobrili polne zasedenosti objekta, ki sicer lahko sprejme 90.000 gledalcev.

