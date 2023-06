Zverev: 18 ur spanca, štiri ure seksa

Nemški teniški zvezdnik Alexander Zverev, ki tačas na svetovni lestvici drži 27. mesto, je bil po prepričljivi zmagi s 6:1, 6:4 in 6:3 nad Bolgarom Grigorjem Dimitrovom v osmini finala odprtega prvenstva Francije zelo dobro razpoložen. Na novinarski konferenci se je pošalil tudi na račun svojega vzdevka.

Ko so ga vprašali, kako mu je všeč, da ga kličejo tudi »lev«, je v smehu odvrnil: »Lev spi 18 ur na dan, štiri ure seksa in se prehranjuje dve uri. To sploh ne zveni tako slabo.«

S Sophio Thomalla sta par že skoraj dve leti. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Zverev sicer v Parizu nima ob sebi svoje srčne izbranke. Njegova prijateljica Sophia Thomalla, s katero sta par od oktobra leta 2021, je namreč na Tajskem, kjer snema oddajo »Are you the one?« (Ali si ti tisti?) za nemško televizijsko postajo RTL.

V zadnjih letih najboljši nemški teniški igralec je zdaj z mislimi že pri jutrišnjem (15.00) četrtfinalnem dvoboju v Roland-Garrosu z Argentincem Thomasom Martinom Etcheverryjem, ki v točkovanju ATP zaseda 49. mesto.