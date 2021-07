Mariborčanu gre iz regate v regato slabše

Mariborski jadralec Žan Luka Zelko je po osmih regatah v razredu laser na olimpijskih igrah v Tokiu na skupno 28. mestu (154 točk) med 35 jadralci. V prvi današnji regati je bil 20., drugo pa je končal na 26. mestu.



Po dnevu premora so danes v laserju nadaljevali olimpijske regate v Enošimi.



Zelko je prvo regato dneva bolje začel, z 28 sekundami zaostanka za vodilnim je bil 14. na prvem obratu, a nato kmalu nazadoval in si na koncu nabral dve minuti in štiri sekunde zaostanka. V drugem plovu pa se je ves čas gibal med 25. in 28. mestom. Na 27. mestu je z dvema minutama in 27 sekundami zaostanka plov končal.



V sedmi regati je od starta do ciljne črte vodil Avstralec Matt Wearn, ki je tak nastop ponovil tudi v osmi. Z edinima zmagama doslej na olimpijskih igrah je v zanesljivem vodstvu, saj ima 29 točk. Na drugem mestu je Ciprčan Pavlos Kontides, ki ima že 44 točk.



