Slovenski judoisti dobili tekmece v Tokiu

Judo

V Tokiu so že opravili žreb za olimpijski turnir v judu. Celjska šampionka, ki brani zlato kolajno iz Ria de Janeira 2016, se bo v torkovem uvodnem krogu kategorije do 63 kilogramov pomerila z Južnokorejko. Azijka na svetovni lestvici zaseda 28. mesto, judoistka kluba Z'dežele Sankaku pa je druga za francosko zvezdnicoIz Južne Koreje prihaja tudi prva tekmica, ki se bo v soboto postavila po robu, 25. v kategoriji do 48 kilogramov. Judoistka Olimpije je dvanajsta. V nedeljo bo skušal(26.) v prvem dvoboju kategorije do 66 kilogramov upravičiti vlogo favorita proti Zambijcu(64.).V ponedeljek bo na tatami stopila(do 57 kg), katere prva nasprotnica bo Mongolka, ki je na lestvici svetovne zveze (IJF) trinajsta, dve mesti pred mlado judoistko Bežigrada. Od naših judoistk se bo v Tokiu borila tudi(25.), pred petimi leti v Riu de Janeiru bronasta v kategoriji do 78 kilogramov, ki bo v uvodnem krogu kategorije nad 78 kilogramov favoritinja proti Američanki(32.).Od Slovencev si je nastop na olimpijskih igrah izbojeval tudi(14.), ki od leta 2018 brani turške barve. Tokijski žreb ga je v kategoriji do 90 kilogramov neposredno uvrstil v drugi krog, v katerem ga bo na drugi strani blazin pričakal neugodni Kubanec(7.).