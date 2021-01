Bolšunov premočan prvi tudi v zasledovanju

St. Moritz – Ruski smučarski tekač Aleksander Bolšunov je prepričljivo zmagal na tekmi za svetovni pokal v Val Müstairju, tretji tekmi novoletne turneje, ter povečal vodstvo v seštevku pokala in turneje. V teku na 15 km prosto zasledovalno je bil Vili Črv 61., sedem minut in 15,1 sekunde za zmagovalcem, Janez Lampič, drugi Slovenec, pa ni prišel do cilja.



Bolšunov brani zmago na Tour de Ski in tudi veliki kristalni globus iz minule sezone, dosegel pa je drugo zmago v dveh dnevih. Drugi je bil njegov rojak Artem Malcev s 53,7 sekundnim zaostankom, tretji pa Maurice Manificat. Francoz je prišel v cilj minuto in sedem sekund za Bolšunovom.



Ob 15.25 se bo začela še tekma na 10 km prosto zasledovalno za ženske z Anamarijo Lampič na štartnem seznamu.

