Danci na ledu kot v nogometni pravljici 1992

Napočil je čas za sklepni konec tedna na 88. svetovnem prvenstvu v hokeju. V polfinalu se bosta danes na ledu stockholmske dvorane, tako dobro znane tudi našim risom, pomerili najprej reprezentanci Švedske in ZDA, nato pa še Švice in Danske. Slednja je največje presenečenje prvenstva. Kako so to sprejeli v deželi Andersenovih pravljic, kakšno primerjavo so našli. Kaj pravi o vsem oče vodilnega danskega asa? Kdo je zdaj udarni favorit za lovoriko? In zakaj se Avstrijci navzlic izjemnemu uspehu prepirajo?