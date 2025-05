Švica in ZDA zanesljivo v polfinale

Hokejisti Švice in ZDA so prvi četrtfinalisti svetovnega prvenstva skupine A na Švedskem in Danskem. Švicarji so kar s 6:0 odpravili sosednje Avstrijce, Američani pa so zanesljivo ugnali Fince. Večerni tekmi prinašata še tekmi med Švedsko in Češko ter Kanado in Dansko.

Avstrija je v prvem delu SP pokazala zelo všečne hokejske predstave in bila med najprijetnejšimi presenečenji tekmovanja. Avstrijci so kar 31 let čakali na podoben dosežek, saj so bili nazadnje v izločilnih bojih davnega leta 1994. A njihovi zahodni sosedje so danes vendarle pokazali, kje so meje te avstrijske ekipe. Pred tekmo so sicer v avstrijskem taboru napovedovali, da želijo favorita presenetiti, toda na ledu so se te napovedi hitro sesule.

Ekipi sta se sicer merili tudi lani na SP v Pragi, ko so Švicarji zmagali tesno s 6:5. Tokrat je bilo že po prvi tretjini bolj ali manj jasno, da bodo Švicarji, srebrni s SP v letih 2013 in 2018, brez večjih težav prišli do novega polfinala. Avstrija je že po 14 minutah zaostajala z 0:3. Vratar David Kickert, ki je pri kazenskih strelih v predtekmovanju v avstrijski prid odločil tudi dvoboj s Slovenijo, je sicer branil dobro, ni pa mogel ustaviti vseh strelov tekmecev (razmerje na koncu je bilo 40-13 za Švico). Švica je takoj v uvodu druge tretjine dosegla še dva gola, potem pa v bolj mirnem ritmu le še nadzorovala potek dvoboja. Za piko na i so poskrbeli s šestim golom v 52. minuti.

ZDA zanesljive

Američani, ki so v zadnjem delu rednega dela SP stopnjevali formo in na tekmi s Češko dosegli štiri gole v zadnji tretjini, so danes razžalostili številne finske navijače na Švedskem. Po še eni dobri predstavi, čvrsti obrambi in z dobro razpoloženim vratarjem Jeremyjem Swaymanom so si brez večjih težav zagotovili polfinale.

Shane Pinto se je veselil zadetka ZDA. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

V prvi tretjini so do vodstva prišli Američani ob igralcu več, na podoben način pa so vrnili Finci, ko se je po odbitem strelu Teuva Teräväinena na pravem mestu znašel Eeli Tolvanen in dosegel sedmi gol na SP. Finci so v uvodu druge tretjine imeli še en power-play in ga tudi izkoristili. A namesto da bi po naletu po vodstvu narekovali ritem, so se Američani ekspresno vrnili. Dosegli so dva gola v razmiku le 72 sekund, drugega v trenutkih, ko so sodniki že nakazali kazen Finski in so imeli Američani šest drsalcev v polju.

Z ameriškega zornega kota so se stvari še izboljšale v 46. minuti, ko so izkoristili izgubljen plošček tekmecev, Shane Pinto pa je imel dovolj prostora za natančen strel mimo Juuseja Sarosa. Finci so ob zaostanku dveh golov morali tvegati tudi brez vratarja, kar so storili že skoraj štiri minute pred koncem. A poteza se jim ni izplačala, minuto pozneje so do ploščka prišli Američani, Clayton Keller pa je postavil piko na i trdni ameriški predstavi.

Četrtfinale (Stockholm/Herning):

Švica – Avstrija 6:0 (1:0 – Bertschy 7., 2:0 – Meier 12., 3:0 – Jager 15., 4:0 – Fiala 24., 5:0 – Schmid 25., 6:0 – Knak (52.)

ZDA – Finska 5:2 (1:0 – Garland 5., 1:1 – Tolvanen 13., 1:2 – Puistola 28., 2:2 – Buium 35., 3:2 – Garland 37., 4:2 – Pinto 46., 5:2 – Keller 58)

Švedska – Češka (20.20)

Kanada – Danska (20.20)