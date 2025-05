Američani po 65 letih svetovni prvaki (VIDEO)

Hokejska reprezentanca ZDA je svetovni prvak za leto 2025. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine je v Stockholmu po podaljšku premagala Švico z 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 1:0). Strelec odločilnega gola je bil Tage Thompson.

Švica – ZDA 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 1:0) Avicii Arena, gledalcev 12.500.

Strelec: 0:1 – Thompson (Cooley, Skjei, 63.); kazenske minute: Švica 4, ZDA 4.

Za ZDA je to prva zlata medalja po letu 1960. Bron je osvojila Švedska, ki je popoldne premagala Dansko s 6:2.

Reprezentanca ZDA je v velikem finalu uspešno naskakovala prvo zlato medaljo po daljnem letu 1960, ko so slavili na domačih OI v Squaw Valleyju, tekmovanje je takrat še štelo tudi kot SP. Prvo in do danes edino zlato, ki so jo osvojili na samostojnem SP, pa so imeli Američani iz zares davnega leta 1933. Skupno imajo ZDA po novem na dosedanjih SP štiri zlate, šest srebrnih in devet bronastih medalj.

Švica pa je spet neuspešno lovila prvo zlato medaljo, v zbirki pa ima zdaj že pet srebrnih, tri v zadnjem desetletju in pol, dve iz zadnjih dveh let (2013, 2018, 2024, 2025). Ima pa še sedem bronastih medalj.

MVP Genoni Po končanem hokejskem svetovnem prvenstvu elitne skupine na Švedskem in Danskem so izbrali tudi najboljše igralce tekmovanja. Nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) je dobil švicarski vratar Leonardo Genoni.

V sobotnem polfinalu je ameriška ekipa v Stockholmu premagala gostitelje Švede s 6:2, Švicarji pa so Dansko odpravili gladko s 7:0. Švedi so po zmagi v malem finalu dobili tolažilno nagrado. Bronasti so bili tudi lani v Pragi. Danska je že z uvrstitvijo v polfinale dosegla največji uspeh v hokejski zgodovini, ni pa ji uspelo priti do prve medalje.