Skinner zaklenil vrata, Edmonton odhaja domov z zmago (VIDEO)

Lanski finalisti lige NHL Edmonton Oilers so dobili drugo tekmo finala zahodne konference. V Dallasu so slavili zmago s 3:0 in po porazu na prvi tekmi s 3:6 izid v zmagah izenačili na 1:1. V boju na štiri zmage se serija zdaj seli v Kanado, ki bo gostila naslednji tekmi. Danes ponoči bosta drugo tekmo na vzhodu odigrala Florida Panthers in Carolina Hurricanes. Florida je dobila prvo tekmo.

Mrežo Dallasa je v šesti minuti ob igralcu več na ledu načel Ryan Nugent-Hopkins. Odločilni pa sta bili 37. in 38. minuta, ko sta za goste zadela v 73 sekundah zadela Brett Kulak in Connor Brown.

Blestel je tudi gostujoči vratar Stuart Skinner, ki je ubranil vseh 25 strelov na svoj gol in tretjič letos v končnici ostal nepremagan. »Že vrsto let kažemo vztrajnost, zrelost, način, kako se odzivamo,« je recept za zmago opisal Skinner. »Kot sem rekel na začetku končnice, je to tobogan. Veliko je vzponov, veliko padcev. Včasih pa rezultat ne pove, kako se je tekma res odvijala.«

Preobrat in uspešno vožnjo po toboganu je Edmonton zmogel tudi proti Los Angeles Kings in Anžetu Kopitarju v prvem krogu letošnje končnice. Kralji so serijo odprli z vodstvom 2:0, s 4:2 je napredoval Edmonton. Skinner v tem delu ni izstopal, zato ga je zamenjal Calvin Pickard, ki pa se je kasneje poškodoval.

»Stvar, ki sem jo opazil danes, je bilo velika količina dobljenih dvobojev in veliko blokiranih strelov. Igralci so odločno pokazali, kako pomembna je bila za nas ta tekma. Skoraj morali smo zmagati,« pa je tekmo videl trener Edmontona Kris Knoblauch.