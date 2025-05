Američani čakajo na tako velik podvig od leta 1933

Reprezentanca ZDA je prvi finalist svetovnega prvenstva v hokeju elitne skupine na Švedskem. Američani so v prvem polfinalu SP v Stockholmu premagali gostitelje Švede s 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). V večernem polfinalu se bodo za drugo finalno vozovnico merili Danci in Švicarji. Američani so v četrtfinalu premagali Finsko s 5:2, Švedi so z enakim izidom odpravili Čehe. Nedelja prinaša tekmo za tretje mesto ob 15.20 in finale ob 20.20.

SP v hokeju, polfinale :

ZDA – Švedska 6:2 (12.500 gledalcev; 2:0, 2:0, 2:2)

Danska – Švica (danes, 18.20)

Cutter Gauthier po golu za vodstvo ZDA z 2:0. FOTO: Pontus Lundahl/AFP

Reprezentanca ZDA bo v nedeljo v finalu lovila zlato kolajno, kar bi bila za Američane prva po daljnem letu 1960, ko so slavili na domačih OI v Squaw Valleyju, tekmovanje je takrat še štelo tudi kot SP. Prvo in edino zlato kolajno, ki so jo osvojili na samostojnem svetovnem prvenstvu, pa imajo Američani iz davnega leta 1933. Doslej zadnjo medaljo na SP imajo Američani iz leta 2021, ko so bili tretji. Skupno imajo ZDA na dosedanjih SP tri zlate, šest srebrnih in devet bronastih.

Zach Werenski (ZDA) in Mikael Backlund Pontus Lundah v enem od dvobojev. FOTO: Reuters

Švedom bo na domačem SP ostal zgolj boj za tolažilno nagrado. Bronasti so bili tudi lani v Pragi, pred tem pa so na SP osvojili 12 zlatih medalj (zadnjo leta 2018) ter po 17 srebrnih in bronastih. Nedelja prinaša tekmo za tretje mesto ob 15.20 in finale ob 20.20.