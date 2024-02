Hrobat končal tik za deseterico in si priboril vozovnico za finale

Letošnja zima za slovenske alpske smučarje ni najbolj uspešna, v norveškem Kvitfjellu, kjer so bile temperature precej pod lediščem, pa je vtis nekoliko popravil Miha Hrobat. Smuk na progi, ki je tekmovalcem povzročala kar nekaj preglavic, je dobil Švicar Neils Hintermann, Hrobat je končal na visokem 11. mestu.

V boju za zmago ni bilo drugega smukača zime, Francoza Cypriena Sarrazina, ki je včeraj na treningu padel in je zaradi bolečin izpustil današnjo tekmo. Marco Odermatt je imel priložnost, da bi že danes osvojil smukaški kristalni globus, a je končal na zanj nekoliko bolj skromnem 7. mestu in ima pred zadnjim smukom sezone na finalu v Saalbachu 42 točk prednosti pred Francozom.

Današnji zmagovalec Hintermann na Russijevem skoku. FOTO: Stian Lysberg Solum/AFP

V Kvitfjellu je bil najhitrejši Hintermann, ki je šel na progo s številko 7, razlike med najboljšimi so bile zelo majhne. Drugi Vincent Kriechmayr je zaostal le osem stotink, tretji Cameron Alexander pa 19 stotink sekunde.

Najboljši Slovenec je bil Hrobat, s številko 27 se je na dobro pripravljeni progi na Norveškem dobro odrezal in končal tik za prvo deseterico. To je bilo dovolj, da je s 24 točkami pridobil šest mest v smukaški razvrstitvi in se prebil na 22. mesto. To pomeni, da bo imel Hrobat možnost nastopa na finalu sezone v Saalbachu, kjer bodo lahko tekmovali le smukači, ki so med 25 v smukaški razvrstitvi, mladinski svetovni prvak in vsi smučarji, ki so v skupnem seštevku sezone osvojili vsaj 500 točk.