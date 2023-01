Izjemen rekord Shiffrinove, zdaj pred njo le še legendarni Stenmark

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je postala rekorderka po številu prvih mest v svetovnem pokalu. Šampionka iz Vaila je s podvigom v veleslalomu na Kronplatzu v italijanskih Dolomitih dosegla že deveto zmago v sezoni, skupno pa jih ima zdaj 83. Eno več, kot jih je zbrala njena rojakinja Lindsey Vonn.

Shiffrinova je na Kronplatzu zmagala še drugič po letu 2019. Potem ko je vodila že po prvem »polčasu«, je bila najhitrejša tudi v finalu. Na vrhu je tako ostal enak vrstni red, ki jo je postavil ameriški trener Mike Day. Drugo mesto je osvojila Švicarka Lara Gut-Behrami (+ 0,45), tretja je bila domača reprezentantka Federica Brignone (+ 1,43).

Edini smučar z več zmagami v svetovnem pokalu v absolutni konkurenci je Šved Ingemar Stenmark, ki je od leta 1974 do 1989 nanizal 86 zmag. To je dosegel v 13 sezonah svetovnega pokala. Shiffrinova je zdaj stara 27 let, 13. marca bo dopolnila 28 let. Vonnova je bila ob svoji zadnji zmagi stara 33 let, Stenmark pa je imel 32.

Ameriška šampionka je ob tem vpisala 131. stopničke v svetovnem pokalu, kar je največ med še aktivnimi smučarkami in smučarji. Norvežan Henrik Kristoffersen jim ima 79. Pred njo pa so le še legendarni Stenmark (155), Avstrijec Marcel Hirscher (138) in Lindsey Vonn (137).

Shiffrinova je prišla do svoje 18. veleslalomske zmage v svetovnem pokalu ter 35. stopničk v tej disciplini. Od Američanov ima več zmag in uvrstitev med najboljšo trojico v veleslalomu le Ted Ligety (24/41).

Najuspešnejša Slovenka Tina Maze je s 26 zmagami na 28. mestu večne lestvice, z 81 uvrstitvami na zmagovalni oder pa je 15. najuspešnejša v svetovnem pokalu. Od še aktivnih slovenskih smučarjev je z 20 stopničkami najuspešnejša Ilka Štuhec, ki je v soboto v Cortini d'Ampezzo s podvigom na smuku vpisala jubilejno deseto zmago v svetovnem pokalu.

Ana Bucik je prismučala do 14. mesta. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Nov dober dan za Bucikovo

Od treh Slovenk na štartu današnje tekme se je v finale uvrstila le trenutno naša najboljša smučarka v tehničnih disciplinah Ana Bucik, ki je bila po prvi progi na 17. mestu. Novogoričanka je v finalu za tri mesta izboljšala svojo uvrstitev, prvega od dveh veleslalomov na tem prizorišču v italijanskih Dolomitih je tako sklenila na 14. mestu (+ 2,93).

»To je še ena dobra uvrstitev, dober dan. Najbolj sem zadovoljna s prvo polovico prve proge. V drugi sem tehnično smučala zelo pravilno, a bi se na nekaterih delih dalo bolj spuščati, da bi bila bolj agresivna z linijo. To so tudi napotki za jutri, ko bo načrt, da imam visok ritem od štarta do cilja. Upam, da mi bo uspelo brez napake,« si je zaželela Bucikova.

Tina Robnik in Neja Dvornik sta na 34. in 38. mestu ostali praznih rok.

Na Kronplatzu bo jutri na sporedu še en veleslalom, pred odhodom na svetovno prvenstvo v Meribelu v Franciji (od 6. do 19. februarja) pa smučarke čakata še dva slaloma konec tedna v Špindleruvem Mlynu na Češkem.